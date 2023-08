Nachtvlinders spotten populaire hobby: 203 soorten geteld in Wierden

Komt er nieuw leven in dit vervallen restaurant? ‘We zijn serieus met iets nieuws bezig’

Lekker uit eten aan de drukke N35? Een gouden greep zou je zeggen. Niet voor een donker en leegstaand restaurant bij Haarle. Al jaren staan de stoelen op de tafels en is het licht uit. De keuken is stil en de deur op slot. Het pand raakt ondertussen steeds verder in verval. Maar ineens staat er een doek in de tuin, met ‘Opening soon’. Wat is hier aan de hand?