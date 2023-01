Omstreden spoorwegovergang in Wierden krijgt megadikke laag rubber tegen trillingen: ‘En onze geluidswal dan?’

WIERDEN/DEN HAAG - Goed nieuws voor buren van de spoorweg in Wierden. Staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat is er toch in geslaagd geld vrij te spelen voor de aanpak van overlast. Dat betekent dat de overweg op de Hexelseweg flink op de schop gaat. Maar of dat nou de ultieme oplossing is voor de aanwonenden?

Nee, zegt Johan Lesscher. „Dat niet.” Hij kampt net als zijn buren al jaren met overlast door trillingen en lawaai. Overlast die vooral wordt veroorzaakt door langsdenderende goederentreinen. De Wierdenaar vreest voor de toekomst van de buurt, want de hoeveelheid goederenvervoer neemt de komende jaren explosief toe. De verwachting is dat er in 2030 tot wel 17.000 treinen per jaar passeren.

„Begrijp me niet verkeerd. Het is een stap in de goede richting”, geeft Lesscher aan. „We zijn er zeker blij mee dat er nu toch geld is voor deze ingreep. Maar een nieuwe spoorwegovergang lost helaas niet al onze problemen op.”

10 miljoen

In totaal trekt de staatssecretaris 10 miljoen euro uit voor meerdere overlastlocaties in het land. Dat leek eind vorig jaar niet te lukken, maar na kritische vragen vanuit de Tweede Kamer ging ze opnieuw op zoek. Voor Wierden betekent dit dat de overgang verandert in een STRAIL-overweg. Dat is een spoorwegovergang die helemaal bedekt is met een laag rubber van gerecyclede autobanden. Die dikke laag isolatie moet ervoor zorgen dat vooral de overlast door trillingen afneemt.

Quote Onze problemen met de geluids­over­last zijn straks niet weg Johan Lesscher, buurtbewoner

„En dat is dan ook alles”, zegt de buurman. „Onze problemen met de geluidsoverlast zijn straks niet weg. Die worden veelal veroorzaakt door de wissel die hier vlakbij ligt. Elke keer als er een trein vanuit Deventer of Zwolle komt, horen we dat de wissel wordt omgezet. Om nog maar te zwijgen over de herrie die we horen als er een zware goederentrein overheen rijdt.”

Herrie meten

Lesscher kan dat tegenwoordig ook goed staven, want sinds kort hangt er meetapparatuur bij hem en zijn buren aan de woning. „Op die manier hebben we de gegevens echt op papier. Dus nu houden we elke keer de overlast bij.” De resultaten liegen er niet om, meent de bewoner. „We meten soms wel 91 decibel als een trein langsdendert. Dat is een fors getal. Meestal hoor je in uiterste gevallen over 70 à 75 decibel.”

Als het aan de spoorwegbewoners ligt, is die overlast het best in toom te houden door de bouw van een geluidswal. Die staat wel aan de andere zijde van het spoor, maar niet aan de kant van de Hexelseweg. „Dat proberen we met behulp van de gemeente Wierden telkens weer onder de aandacht te brengen bij ProRail. Maar tot nu toe is dat nog niet gelukt en is er ook geen zicht op.”

ProRail liet eerder al weten dat zo’n project op dit moment nog niet in de pijplijn zit. „We blijven wel hopen”, zegt Lesscher. Wanneer de werkzaamheden aan de overgang beginnen, is nog niet duidelijk. Dat kan op korte termijn zijn, omdat er door omleidingen op spoorroutes een grote toename van treinen wordt verwacht, maar ook pas in 2026.