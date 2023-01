Ook aan de Sportlaan en Rondweg in Enter worden Oekraïeners opgevangen in chalets

BEKERSTRIJD Oud-trai­ner Jan van Staa legt bekeroppo­nen­ten Heracles en GA Eagles langs de lat: ‘Benieuwd of Willumsson te behouden is’

Wat Heracles wil zijn, is Go Ahead Eagles al: een goede eredivisionist. In de aanloop naar het onderlinge bekerduel van donderdag in Almelo (aftrap 18.45 uur) laat Jan van Staa, ex-trainer van beide clubs, aan de hand van vier thema’s zijn licht schijnen over het duo. ,,Eagles is stap verder, stabieler en licht favoriet, ook al is het op kunstgras.”

11 januari