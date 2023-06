Opeens breekt er een enorme tak af en valt. En dat was niet de eerste keer: ‘Ik vind het onveilig, want in de straat is het vaak druk door schoolkinderen’

indebuurt.nl Uittip: Braderie Sluiters­veld komt eraan!

De jaarlijkse braderie op het Sluitersveld in Almelo is in aantocht. Ook dit jaar is er van alles te doen: zo kan je genieten van live muziek of winkelen bij verschillende kraampjes. Wil je erbij zijn? Noteer dan alvast komende donderdag- en vrijdagavond in je agenda.