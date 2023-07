Pittige bui met hagel en onweer in Wierden vandaag

indebuurt.nl Grijp je kans: deze 14 monumenten in Almelo openen binnenkort de deuren

Ben je al eens in de atoomkelder bij het station geweest? Of in de theekoepel van Huize Almelo? Zo niet, dan kan dat tijdens Open Monumentendagen 2023. Die dagen kun je veertien monumenten in Almelo bekijken.