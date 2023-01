Pure Energie loopt te hard van stapel met zonnepark in Wierden; informatiebijeenkomst uitgesteld

Wéér plan voor zonnepark in Wierden, dit keer aan de Kippers­hoek­weg

WIERDEN/RECTUM- Er liggen al meerdere initiatieven bij de gemeente voor zonneparken in en om Wierden. Energieaanbieder Pure Energie voegt daar nog eentje aan toe. Het bedrijf wil aan de Kippershoekweg in Ypelo een nieuw zonnepark aanleggen. Maar: wel in overleg met omwonenden.

18 januari