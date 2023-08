Robin (24) uit Almelo staat haar mannetje in de autogarage: ‘Collega’s vonden me eerst niet geschikt’

Al van jongs af aan is ze fervent autoliefhebber. Daar komt nog eens bovenop dat ze het geweldig vindt om met haar handen te werken. „En ik ben gek op techniek. Een makkelijke optelsom dus”, zegt Robin. Sinds kort is ze werkzaam als automonteur bij Lammertink in Enter. Een garage gespecialiseerd in het merk Porsche. En daar is ze, in de werkplaats, de enige vrouw. Ze is duidelijk. „Waarom zou een vrouw dit niet kunnen? Ik red me prima!”