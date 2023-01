Spookachtige bedrijventerreinen in Wierden krijgen eindelijk opknapbeurt, maar niemand weet hoe

WIERDEN - Dat de bedrijventerreinen Kluinveen en Violenhoek wel een opknapbeurt kunnen gebruiken, is niets nieuws. Dat gaat gebeuren. Maar wát er dan precies gaat veranderen, is nog altijd onbekend en dat zorgt voor grote vraagtekens bij buurtbewoners.

Betrokkenen, omwonenden en belangstellenden konden maandagavond in het Ontmoetingscentrum in Wierden langskomen voor de inloopbijeenkomst over de bedrijventerreinen Kluinveen en Violenhoek. Maar wie hoopte op een inkijkje in de plannen van de gemeente, kwam van een koude kermis thuis.

Quote Alles is nog blanco. De uitkomst is nog niet bekend Ramon Reekers, gemeente Wierden

„Ik had gehoopt meer te horen over hoe het terrein wordt aangepakt, maar daar willen ze nog niks over kwijt”, zegt een bewoner van de Oost Kluinveenweg. Wethouder Richard Kortenhoven laat weten „dat we op dit moment vooral bezig zijn om veel input op te halen. We hebben de ondernemers inmiddels gesproken, maar we willen ook buurtbewoners en omwonenden horen.”

Alles is nog blanco

De gemeente geeft aan dat het project nog in de beginfase zit. „Alles is nog blanco. De uitkomst is nog niet bekend”, zegt Ramon Reekers van gemeente Wierden. „Betrokkenen moeten de kans krijgen om hun zegje te doen. Die kans krijgen ze nu. De volgende stap is het inventariseren van alle ideeën en daar zal dan iets uitrollen, maar zover zijn we nog lang niet.”

Geluidsoverlast

Buurtbewoners en betrokkenen grepen die kans met beide handen aan. Een bewoner van de Oost Kluinveenweg uitte haar zorgen over de geluidsoverlast van het bedrijventerrein. Ze hoopt dat de gemeente daar iets aan gaat doen. „We wonen eigenlijk tussen de bedrijventerreinen. De werkzaamheden van Staalbedrijf Boom maken veel lawaai”, vertelde ze. „Doordat ze geen daglicht hebben, werken ze met de deuren open en dat maakt het geluid natuurlijk harder. Dat snap ik, maar het is wel heel vervelend.”

Tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm Het huidige bestemmingsplan van de Kluinveen en Violenhoek. Het verouderde gedeelte ligt op de illustratie aan de noordkant van het onderste grijze vlak. © Fleur Rutenfrans

Verpauperd

Maar ook bewoners van de West Kluinveenweg hopen de komende jaren veranderingen te zien in het gebied. „Het hele terrein is ontzettend verpauperd. Vooral de Hamersweg en Molenbeltsweg zijn erg lelijk. Er is ook weinig licht in die straat dus dat geeft ook nog eens een onveilig gevoel als je daar ’s avonds langsloopt”, stelde een buurtbewoner.

Ook de kruising bij de West Kluinveenweg en de Industrieweg zou weleens aangepakt mogen worden, vinden omwonenden. „Een levensgevaarlijke kruising. Je moet de weg al op rijden om te zien of er iets aankomt. Daar mag echt wel iets aan gedaan worden.”

Andere plek

Maar wat is er dan al wel duidelijk? „Nog niet veel”, zegt Reekers. „Dit is de eerste fase. Alle ondernemers hebben hun mening uitgesproken. Er zijn bedrijven die graag op hun plek willen blijven, sommigen willen uitbreiden en er zijn ondernemers die bereid zijn weg te gaan, mits er een andere plek voor hen is.”

Marc Becking, eigenaar van 123 Magazijninrichting, gaf eerder al aan niet van plan te zijn om de Kluinveen te verlaten. Ook hij ziet in dat het terrein wel een opknapbeurt kan gebruiken en daar gaat hij zijn steentje aan bijdragen. „We vervangen daken, richten de panden opnieuw in en verwijderen asbest”, zei hij toen.

Volledig scherm Voordat er een definitief plan ligt, hoopt de gemeente input te krijgen van omwonenden. © Fleur Rutenfrans

Volledig scherm Bedrijventerrein Kluinveen van bovenaf, waarbij de verschillen tussen opgeknapte panden (met zonnepanelen) en ouder spul goed te zien is. © Wouter de Wilde | WDW Foto's