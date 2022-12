Staatssecretaris gaat na kritiek uit Tweede Kamer toch op zoek naar geld voor aanpak herriespoor in Wierden

De buren klagen al geruime tijd steen en been over geluidsoverlast en trillingen van langsdenderend goederenvervoer. De hoeveelheid goederentreinen neemt de komende jaren enorm toe tot mogelijk 17.000 treinen per jaar. Bewoners zijn bang dat het gebied aan het spoor vrijwel onleefbaar wordt, als er zo vaak zware treinen passeren.

Oplossing

ProRail maakte eerder deze week bekend een oplossing te hebben gevonden voor een deel van het probleem. In Wierden en bij nog enkele vergelijkbare overgangen in het land is een zogenaamde STRAIL-overweg een optie. Dat is een overweg die helemaal bedekt is met een laag rubber van gerecyclede autobanden. Vooral de overlast door trillingen neemt dan behoorlijk af.

Staatssecretaris Weijnen liet via een Kamerbrief weten enthousiast te zijn over het plan, maar zei vervolgens wel dat er op dit moment geen geld voor de uitvoering is. Voor de uitvoering van het landelijke pakket hinderverminderende maatregelen van ProRail is ongeveer 10 miljoen euro nodig.

Kritiek

Die keuze leidde tot kritiek van meerdere Kamerleden en een spervuur aan vragen in een commissievergadering van de Tweede Kamer. „Waardoor de staatssecretaris nu toch probeert om geld bij elkaar te krijgen voor het pakket en dus ook de overweg in Wierden”, zegt woordvoerster Susanne Uilenbroek namens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Of dat lukt, durft ze nog niet met zekerheid te zeggen.

De woordvoerster benadrukt dat de staatssecretaris de overlast door toenemend goederenvervoer erg vervelend vindt en wel degelijk serieus neemt. „Er is immers niet voor niets bij ProRail om een pakket met oplossingen gevraagd”, zegt ze. „ Maar ook onze budgetten zijn eindig.”