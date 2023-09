Na vier ramkraken maakt Di Lano nieuwe start aan Gro­testraat in Almelo: ‘Die ellende willen we nooit meer’

De winkel was in 14 maanden tijd vier keer het doelwit van ramkrakers die in het holst van de nacht met auto’s de voorgevel aan diggelen reden en dure merkkleding wegroofden. Die rottijd heeft Di Lano Fashion achter zich gelaten. Sterker: de exclusieve modezaak is verhuisd naar de Grotestraat 69. De fraai ingerichte nieuwe boetiek is zaterdag geopend.