Talenter en Wegwijzer hopen megaschool kleinschalig en geborgen te houden: ‘We laten kinderen niet verzuipen’

ALMELO - De nieuwe brouwerij, met proeflokaal, en slijterij, kómt er in Almelo. Een inzamelingsactie heeft 163.163 euro in het laatje gebracht. Ruimschoots genoeg voor brouwer Menno de Braak en slijter Marco Schonewille om hun droom in het centrum van de stad waar te maken. Dat de opbrengst zo’n frappant bedrag is, is te danken aan een merkwaardige hobby van een sympathiserende accountant.