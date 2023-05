‘Uit je dak gaan voor Jezus’? Lokale kerken en bedrijven slaan handen ineen voor gratis bus naar EO-Jongerendag

Maandag bij Tubantia: Kampioens­spe­ci­al Heracles

Het kampioenschap van Heracles Almelo wordt maandag uitgebreid in beeld gebracht in een speciale bijlage in deze krant. De kampioensspecial met verhalen over de huldiging, de succesvolle familie Hoogma, alle details van het koninklijke seizoen en de emoties van de grootste fans wordt bij alle abonnees bezorgd.