Wat doen deze mysterieuze blauwe vaten bij een woning in Wierden?

indebuurt.nl Leuke dingen doen: 9 x uittips in Almelo voor 10, 11 en 12 maart 2023

Het is weer bijna weekend, tijd om wat leuks te doen. Je kunt actief zijn tijdens NLdoet of je zakt lekker onderuit en geniet van musical, theater, toneel en gedichten. Dit zijn de uittips in Almelo voor het weekend van 10, 11 en 12 maart 2023.