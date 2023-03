We hadden al een spookschuur, spookzwembad en spookrestaurant en nu ook een spookhuis

Auto vat vlam tijdens rijden in Nijverdal: inzitten­den ongedeerd

Een personenauto is vrijdagmiddag tijdens het rijden in brand gevlogen op de Rijssensestraat in Nijverdal. De inzittenden konden zichzelf tijdig in veiligheid brengen, maar de brandweer moest ter plekke komen om de brand te blussen. Een rijstrook op weg van Rijssen naar Wierden is dicht.