Wéér plan voor zonnepark in Wierden, dit keer aan de Kippershoekweg

WIERDEN/RECTUM- Er liggen al meerdere initiatieven bij de gemeente voor zonneparken in en om Wierden. Energieaanbieder Pure Energie voegt daar nog eentje aan toe. Het bedrijf wil aan de Kippershoekweg in Ypelo een nieuw zonnepark aanleggen. Maar: wel in overleg met omwonenden.

Met zonnepark De Groene Weuste aan de Weusteweg en het toekomstige park de Wierdensche Aa aan de Beverdamsweg komt er wellicht nóg een zonnepark in de gemeente Wierden. De beoogde locatie ligt aan de Kippershoekweg op de kruising met de Enterweg. Het zou gaan om een gebied van circa zeven hectare.

Het zonnepark is er echter nog niet, al zijn de eerste stappen gezet. Zo heeft het energiebedrijf een overeenkomst gesloten voor het gebruik van de grond met de grondeigenaar. Daarnaast heeft Pure Energie een principeverzoek bij de gemeente ingediend. In dit verzoek worden de ideeën en aanpak voor het zonnepark toegelicht. Het college moet hier nog een besluit over nemen.

7 procent van totale elektriciteitsverbruik

Het potentiele zonnepark aan de Kippershoekweg zou om en nabij 7 miljoen kilowattuur (kWh) per jaar moeten produceren. Het totale elektriciteitsverbruik van de gemeente Wierden was in 2021 zeker 99 miljoen kWh. Het park zou dan ongeveer 7 procent van het totale verbruik opleveren.

Buurtbewoners

De energieaanbieder geeft aan grote waarde te hechten aan het Twentse noaberschap. Zo zijn de projectleider en de omgevingsmanager onlangs persoonlijk langsgegaan bij direct omwonenden. Andere buren in een straal van een kilometer van de Kippershoekweg zijn per brief op de hoogte gesteld van de ideeën van Pure Energie.

In de toekomst wil het bedrijf werkgroep-bijeenkomsten organiseren om input van de omgeving te vergaren. Bovendien organiseert het bedrijf een informatieavond op 2 februari om 19.30 uur in Het Akkerhus, Ypeloschoolweg 2b. Aanmelden kan via www.zonneparkkippershoekweg.nl.

Volledig scherm Het gebied waar het beoogde zonnepark zou komen. © Pure Energie