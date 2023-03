Wierden is 25 flexwoningen rijker: ‘Mijn eerste eigen huisje!’

Uitslaande brand in leegstaan­de schuur in Rijssen

Aan de Ligtenbergerdijk in Rijssen is zaterdagavond een brand uitgebroken in een leegstaande schuur. De brandweer is ter plaatse om het vuur te doven, er zijn geen mensen of dieren in het pand aanwezig. De Ligenbergerdijk is afgesloten voor verkeer.