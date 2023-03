Wierden trekt zet plannen voor nieuwe zonneparken op pauze: ‘Eerst regels opnieuw bekijken’

indebuurt.nl Deze Gall & Gall in Almelo gaat sluiten (en dit komt ervoor in de plaats)

Voor een flesje wijn, een bierpakket of een lekkere likeur kun je in Almelo onder meer naar de Gall & Gall. Deze slijterij heeft twee filialen in Almelo: bij de Albert Heijn aan De Gors en in Winkelcentrum Schelfhorst. Maar niet voor lang meer, want de vestiging in de Schelfhorst gaat dicht.