‘Zwever’ Ten Hove is bij Juventa’12 terug op vertrouwde grond: ‘Dit voelt als thuiskomen’

indebuurt.nl Baasje gezocht: puberhond Ties is (nog) niet voor het geluk geboren

Zoek je een huisdier? Indebuurt helpt je graag op weg! Af en toe zetten we een hond of kat van Dierenopvangcentrum ’t Noordbroek in het zonnetje. Deze keer is dat de jonge hond Ties.

25 januari