Alleen huisje Bergharens gezin stortte niet in bij Lombok: 'We keken de dood in de ogen'

Bezoekers recreatie­plas­sen kunnen geen patat halen: kiosken zijn dicht

2 augustus BEUNINGEN/WIJCHEN - Recreanten die zijn neergestreken in de Groene Heuvels in Ewijk en de Berendonck in Wijchen kunnen geen ijsjes of patat kopen in de kiosken. Die zijn dicht. Eigenaar van de recreatieplassen Leisurelands heeft steeds meer moeite om huurders te vinden voor de minicafetaria's.