Arcus en De Heuvel in beeld voor opvang Oekraïense vluchtelingen

WIJCHEN/DRUTEN - De sporthallen Arcus in Wijchen en De Heuvel in Druten zijn aangewezen als mogelijke plekken voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Dat hebben de gemeenten Wijchen en Druten bekendgemaakt.

Het is niet duidelijk of er ook Oekraïners naartoe komen.

Het Rijk heeft de 25 Veiligheidsregio’s opdracht gegeven om per regio te zorgen voor de opvang van tweeduizend vluchtelingen uit Oekraïne. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen crisisnoodopvang en noodopvang. Crisisnoodopvang is opvang voor de eerste dagen. Het gaat om grootschalige plekken waar opvang snel geregeld kan worden. Noodopvanglocaties moeten geschikt zijn voor een langer verblijf.

In de regio Gelderland-Zuid verblijven inmiddels de eerste Oekraïners in onder meer sporthal De Tinnegieter in Beuningen en de Jan Massinkhal in Nijmegen.

Voormalig gemeentehuis

Wijchen heeft voor crisisnoodopvang drie plekken aangemeld bij de veiligheidsregio: sportcentrum Arcus, wijkcentrum ’t Achterom en wijkcentrum annex sporthal Wijchen-Zuid. Als plekken voor noodopvang zijn het voormalig gemeentehuis aan de Kasteellaan en het voormalig zorgcomplex Sint Jozef (beiden in Wijchen) en de voormalige Antoniusschool in Alverna aangewezen. Op de het terrein rond Arcus (Campuslaan) mogen indien nodig caravans worden geplaatst.

In Druten zijn voor crisisnoodopvang wijkcentrum De Doorkijk en sporthal De Heuvel in Druten en zaal De Linde in Puiflijk naar voren geschoven. Voor noodopvang is De Linde eveneens beschikbaar, evenals fruitbedrijf Fitapple aan de Kerkstraat in Puiflijk.

De beide gemeenten zetten zich ook op andere manieren in voor de Oekraïense vluchtelingen. Zo ondersteunen ze particulieren die op dit moment al vluchtelingen opvangen. Ook helpen ze deze vluchtelingen met administratieve handelingen, zoals de inschrijving in de Basisregistratie Personen. Ook geven zij waar nodig financiële hulp.



Op de beide gemeentelijke websites is een pagina Hulp voor vluchtelingen uit Oekraïne aangemaakt en er is een speciaal mailadres opengesteld: oekraine@drutenwijchen.nl