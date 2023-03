BBB met daverend debuut grootste partij in Wijchen

Pop-up in Dukenburg Deze Nijmeegse wijk viel vier jaar geleden als een blok voor Forum, en nu? ‘Ik ben helemaal klaar met Rutte’

Nijmegen stemde tijdens de Provinciale Statenverkiezingen in 2019 massaal op GroenLinks. ‘Havana aan de Waal’ deed zijn eer aan, maar niet in Dukenburg. Dit stadsdeel viel als één blok voor nieuwkomer Forum voor Democratie. Tegelijkertijd was de opkomst er traditioneel laag. Wat leeft er nu in het stadsdeel en waar gaan de stemmen naartoe? Verslag vanaf onze pop-up redactie.