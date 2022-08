Bedevaart in Bergharen: ‘Ik kom hier echt tot rust’

Het is geen bedevaart waarbij een heiligenbeeld door het dorp gedragen wordt. Het beeld van Maria staat sinds dit jaar in de kapel en blijft daar ook.



Bergharenaren en mensen uit de buurdorpen kwamen naar de kapel voor de verering van het Mariabeeld. Het is een indrukwekkend houtsculptuur, een piëta. Een beeld van Maria met de overleden Christus na de kruisafname in haar armen.



Het houten beeld uit de veertiende eeuw werd rond 2000 door Ton van Hulst uit Boven-Leeuwen gerestaureerd, opnieuw gepolychromeerd en in de Sint Annakerk in Bergharen gezet.