Bedrijven in Bergharen, Hernen, Leur en Batenburg zetten hun deuren open

update Marco uit Wijchen verloor op kermis een been in de Deca Dance: OM eist werkstraf en boete tegen attractie­hou­der

WIJCHEN - Wijchenaar Marco van As verloor in 2019 een been door een ongeluk in kermisattractie Deca Dance. De eigenaar van de attractie, Frank Vale, stond vandaag tegenover de rechter in de rechtbank van Den Bosch. Het Openbaar Ministerie eist een boete van 25.000 euro en een werkstraf van 120 uur. Vale staat terecht voor het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel door schuld.

5 april