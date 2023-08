Personeel van dit woonzorg­com­plex moet 'gewoon’ 2,30 per uur betalen voor hun auto: ‘Dit is niet wenselijk’

De parkeerregels in Nijmegen zorgen voor problemen bij woonzorgcomplex Aaron in de Waalsprong. Voor personeel en vrijwilligers zijn amper gratis plekken voor de deur en elke werkdag betaald parkeren is duur. Kom met een oplossing, roept de CDA-fractie op.