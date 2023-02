Water klotst over de dijk bij Wijchen en wat blijkt: hoe meer bloemen, hoe kleiner de kans op een doorbraak

De schrik van elk eerste elftal: reuzendo­der Capelle 2 zet in bekertoer­nooi ook Alphense Boys voor schut

Geen enkele ploeg lijkt voor Capelle 2 te groot. Waar het eerste elftal zich eerder in het bekertoernooi blameerde, stijgt het tweede elftal telkens boven zichzelf uit. Daar kwam vierdedivisionist Alphense Boys zaterdag pijnlijk achter. ,,We zijn in staat het elke ploeg lastig te maken. Dat laten we zien.”