Brand in tempel in Wijchen: ‘Ik denk dat de hindoegemeenschap in Nederland geschokt is’

Update | Met videoWIJCHEN - Bij de Shree Raam Mandir tempel, aan de Stationslaan in Wijchen, heeft vrijdagochtend brand gewoed. Hoe groot de schade aan het gebouw is, is nog niet duidelijk. ,,Maar de immateriële schade is heel groot.”

Vanaf de straat waren op de bovenste verdieping metershoge vlammen en rookontwikkeling te zien. De brandweer rukte met meerdere wagens uit om het vuur te blussen. Om de tempel binnen te komen, moest de voordeur opengebroken worden.

Oorzaak onbekend

Hoe de brand is ontstaan en of er opzet in het spel is, is nog niet bekend. Een onderzoeksteam probeert dat nu te achterhalen.

De Stationslaan werd door de brand korte tijd afgezet tussen de rotonde met de Nieuweweg en het kruispunt Ringlaan/Hoefsestraat. De tempel ligt vlak naast het spoor, maar treinen bleven rijden.

‘Dit is een drama hoor’

De tempel in Wijchen is een van de grootste hindoetempels in Nederland. ,,De immateriële schade is heel groot”, zegt Remond Pahladsingh, een van de vrijwilligers van Shree Raam Mandir.

,,We moeten maar kijken wanneer we weer open kunnen. Dat is echt de vraag. Als blijkt dat er beelden beschadigd zijn, kan het zomaar een half jaar duren. Mensen komen hier om geestelijke rust, zielenrust te krijgen. Ik denk dat de hindoegemeenschap in heel Nederland geschokt is. Dit is een drama hoor.”

De brand, bezien vanaf de Stationslaan