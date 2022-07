Brand in Wijchense hindoetempel ontstond door kortsluiting: ‘Opluchting, ik leefde in twijfel’

Hoe de kortsluiting ontstond en waar dat gebeurde, weten vrijwilligers bij de tempel nog niet. ,,We worden zondag bijgepraat door de brandweer en dan zal er meer duidelijk worden. We hebben wel vernomen dat de schade aan het pand groter is dan we kort na de brand dachten. Maar meer dan dat, weten we niet”, zegt vrijwilliger Remond Pahladsingh.