Brandstichting in Alverna: meerdere chalets in de as op bungalowpark Wighenerhorst

update | met videoWIJCHEN - Op bungalowpark Wighenerhorst in Alverna zijn in de nacht van zondag op maandag meerdere chalets in vlammen opgegaan. Oorzaak is volgens de brandweer vrijwel zeker brandstichting.

In totaal gingen er drie chalets in vlammen op. Een nabijgelegen vierde kan door rookschade ook als verloren beschouwd worden. Een woordvoerder van de brandweer denkt aan brandstichting: ,,Daar is geen discussie over. De chalets waren allemaal onbewoond.” Hij kijkt veelbetekenend.

Jerrycan en benzine

Volgens parkeigenaar Roland van Embden werd er bovendien een jerrycan gevonden: ,,En benzine.” De politie is bezig met een onderzoek.



De brand op het bungalowpark werd rond 03.50 uur gemeld. De brandweer was voornamelijk bezig een overslaan naar buurtchalets te voorkomen, en (grote-) bomen nat te houden. De vier getroffen chalets stonden in het bosrijke deel van Wighenerhorst, vlakbij de Heumenseweg. Er waren geen bewoners aanwezig. ,,Het is een geluk dat we de afgelopen tijd regen hebben gehad. Anders had de brand zich snel kunnen verspreiden, zeker met die naaldbomen”, vertelt de brandweerwoordvoerder.



Niemand raakte gewond.

Waardevolle spullen

Van Embden probeert de eigenaren van de chalets telefonisch te pakken te krijgen: ,,Een eigenaar komt uit Nijmegen, die heb ik gesproken. Die verwacht ik nog vandaag.” De anderen komen uit Duitsland en Zeist. Daar heeft Van Embden nog geen contact mee kunnen krijgen. ,,Mensen hebben nog van alles van waarde in de chalets staan.” Of dat ook geldt voor de nu afgebrande chalets, weet hij niet.

Volledig scherm De schade aan één van de chalets na de brand op bungalowpark Wighenerhorst in Alverna. © Eveline van Elk

De brandweer had vannacht maar één watertappunt tot haar beschikking en moest een tankwagen met 8.000 liter bluswater laten komen. Goed voor zo'n tien minuten blussen, aldus de woordvoerder.

Eerder ook al brandstichting op het park

Eerder dit jaar brandde ook al een chalet uit op het park. In 2021 gingen twee oliebollenkramen die op het park waren gestald in vlammen op. De politie ging destijds uit van brandstichting.



Alle chalets op het bungalowpark van Wighenerhorst moeten uiterlijk half juni afgebroken of verplaatst zijn. Er komt een Landal Greenpark. Op 1 juli is de overdracht naar de ontwikkelaar.

Volledig scherm De brand op bungalowpark Wighenerhorst in Alverna waarbij meerdere chalets in vlammen op gingen. © John Beckmann / Persbureau Heitink

Volledig scherm Brandstichting verwoestte drie chalets op vakantiepark Wighenerhorst in Alverna. 30 mei 2022. © Eveline van Elk

Bungalowpark Wighenerhorst in Alverna op de kaart:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.