Brandweer moet slopen in woning om meterkastbrand te bedwingen

De toegesnelde brandweer kon het vuur vrij snel blussen. De bewoners waren thuis maar konden tijdig het pand verlaten. Zij waarschuwden zelf de brandweer. Er raakte niemand gewond.



De brand in de meterkast was vrij vlot gedoofd. Maar de brandweer moest sloopwerkzaamheden uitvoeren om het vuur beter te kunnen bereiken. Zo konden de blussers ervoor zorgen dat de brand zich niet verder uitbreidde.



De stroom en het gas in de woning zijn afgesloten. Stichting Salvage komt in de woning de schade opnemen en beoordelen of het veilig is voor de bewoners om in hun huis te blijven. Daartoe moet worden vastgesteld hoeveel schade vuur, rook en roet hebben veroorzaakt.



De buurwoning is door de meterkastbrand niet in gevaar geweest.