Chalet verwoest door brand op park in Alverna

Straatcoa­ches Wijchen per direct weer aan de slag: ‘Ze hebben het uitstekend gedaan’

WIJCHEN - Wijchen heeft het contract met de straatcoaches per direct verlengd. Ze blijven in dienst tot 1 juli. De straatcoaches oogsten alom lof voor hun optreden bij vechtpartijen in de Kasteeltuin in de afgelopen weken.

3 februari