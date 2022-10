Concerten in Weense stijl in Wijchen en Balgoij, met livemuziek en ballet

WIJCHEN - Als de kooravonden in Weense stijl net zo succesvol worden als hun voorgangers, zitten de kerken in Wijchen en Balgoij dit weekend vol. Bezoekers kunnen een spektakel verwachten met kostuums, ballet, livemuziek en koorzang.

Het idee ontstond bij Ilja van Luijk uit Nederasselt, dirigente van onder meer het kerkkoor Andiamo (Balgoij/Alverna) en Soli Deo Gloria, het koor van de Antonius Abtkerk in Wijchen.

,,In 2008 heb ik een avond met opera en operette gedaan in Balgoij, dat toen nog een eigen kerkkoor had. De kerk zat bomvol, dat hadden we niet verwacht. In 2013 kreeg ik Soli Deo Gloria erbij. Dat koor kon toen wel een oppepper gebruiken. Dus heb ik met hen in 2018 net zo’n avond gedaan in Wijchen en weer was het een doorslaand succes.”

Serieus kerkelijk repertoire

Dat smaakte naar meer. In april 2020 zou er een concert in Weense stijl gegeven worden in de Antonius Abt, maar dat verviel vanwege corona. Uitstel betekende geen afstel. Dit weekend komen er alsnog twee concerten, zaterdagavond in Wijchen en zondagmiddag in Balgoij.

,,De gemiddelde leeftijd van de koorleden ligt boven de 80 jaar, maar dat doet niets af aan de kwaliteit”, stelt Van Luijk. Tijdens de concerten, die de naam Herfstklanken hebben meegekregen, ligt voor de pauze de nadruk op het serieuzere kerkelijke repertoire. Dan wordt onder meer het Panis Angelicus van César Frack ten gehore gebracht.

Vrouwen in ruisende rokken

Na de pauze gaan de remmen los bij het betere operettewerk, waaronder An der schönen blauen Donau van Johann Strauss jr. ,,De vrouwen dragen dan ruisende rokken, de mannen gaan in chic zwart met hoge hoed”, vertelt Van Luijk. ,,Er is livemuziek van een strijkkwartet en er is ballet van het Brabant Dance Centre uit Grave. Qua sfeerbeeld kunnen de mensen het beste denken aan het Nieuwjaarsconcert in Wenen.”

Herfstklanken, zaterdag 15 oktober, 19.30 uur, Antonius Abtkerk, Wijchen. Zondag 16 oktober, 15.30 uur, Joh. de Doperkerk, Balgoij. Kaarten à 10 euro te koop aan de deur of reserveren via eduardcronenberg@xmsnet.nl of 06-27653342.