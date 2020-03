Coronaverdriet: ouder echtpaar uit Alverna overlijdt binnen 24 uur na elkaar, Rien wilde samen met zijn Rina gaan

Ook in Alverna zitten veel mensen binnen, maar het nieuws van het overlijden van Rina (80) en Rien Smits (81) gaat deze vrijdag met de snelheid van het licht door het dorp. In de gemeenschap van amper 2500 zielen, strak tegen het grotere Wijchen aan geplakt, kennen de meeste mensen elkaar. En je moet er zeker je best doen om Rina Smits niet te kennen. Ze was 35 jaar lang onderwijzeres op de lokale Antoniusschool. Generaties meisjes, en later ook jongens, hadden haar als juf.