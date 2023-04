Deze zeven Wijchenaren kregen een lintje, omdat ze altijd klaarstaan voor de samenleving

Down The Rabbit Hole stopt per direct met exclusieve extra's na felle kritiek: ‘Slaan plank mis’

Festival Down The Rabbit Hole stopt per direct met het aanbieden van luxepakketten voor het festival. Voor 360 euro boven op het festivalticket konden bezoekers een pakket met exclusieve voordelen kopen. Het viel ontzettend slecht bij bezoekers, de organisatie stopt de verkoop nu.