Dit getal speelt een belangrijke rol in de discussie over massatoerisme in Alverna, maar klopt het ook?

Massatoerisme is een woord dat je deze dagen op verschillende plekken in Wijchen en Alverna tegenkomt. Het staat op spandoeken langs de weg, het staat in een online petitie. Het is wat Alverna gaat overkomen, vrezen bezorgde inwoners. Er komt een nieuw hotel en een Landal-park en er is een camping die wil uitbreiden. Vaarwel rust in het vennengebied is de vrees, enter: file op de Heumenseweg.