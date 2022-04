Door zonnepanelen op school leveren die van Mariska en Constant veel minder op: ‘Pure stroomdiefstal’

Normaal leveren de 31 zonnepanelen die Constant Heller uit Wijchen op het dak heeft liggen geld op. Als de zon flink schijnt, produceren de panelen meer stroom dan hij gebruikt en leveren ze dus terug aan het stroomnet.



Tenminste: ,,Ik lever nu ongeveer 30 procent minder dan zou kunnen, omdat ik geregeld wordt afgesloten door de elektriciteitsmaatschappij. Het is pure stroomdiefstal, we zijn er echt pissig over.”



‘We’, want hij staat bepaald niet alleen. Buurvrouw Mariska van den Berg schat in dat zij zelfs 50 procent minder terug levert dan zou kunnen. ,,Vanaf 12.00 uur loopt de opbrengst ineens terug, en leveren we soms hele tijden niks. Omdat we worden afgesloten: ik vind het ronduit schandalig dat dat gebeurt.” Het gaat bij haar om soms wel 6 of 7 kilowattuur, al gauw een paar euro per dag.