Dwangsom dreigt voor Wijchens zorgbedrijf Compass

Gemeenten zegden contract op

Compass verleent psychische zorg. Het afgelopen jaar was het bedrijf vaak negatief in het nieuws. Oud-bestuurder Koos Föllings gaf zich uit voor psychotherapeut, terwijl hij het niet was. Bovendien bleek hij in het verleden meermaals veroordeeld, onder meer in 2017 wegens stalking en bedreiging. In oktober 2021 plaatste de IGJ Compass onder verscherpt toezicht. Ook toen was het ontbreken van intern toezicht een van de redenen. In december 2021 zegden zeven gemeenten in de regio Nijmegen het contract met Compass op.