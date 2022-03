Een lintje voor jaren trouw raadslidmaatschap in Wijchen en Beuningen

De Wijchense gedecoreerden zijn Johan de Kievit, Jan Tap, Roel Boumans, Arnold van Kuppeveld en Pim Verbeeten. In Beuningen ontving Bert Jeurissen een lintje.



De Kievit was raadslid van 2006 tot en met 2022, eerst voor de PvdA en later voor Sociaal Wijchen, dat in de laatste fase haar naam wijzigde in Groen Sociaal Wijchen. Voor de afgelopen verkiezingen ging Groen Sociaal Wijchen samen met de PvdA.

Jan Tap kwam in 2006 in de gemeenteraad voor de Lokale Dorps Partijen (LDP). In 2008 splitste hij zich samen met Twan van Bronkhorst, Joop Driessen en Frans Derks van de partij af, om als Fractie Van Bronkhorst verder te gaan. Bij de verkiezingen van 2010 ging die partij op in de nieuwe fusiepartij Kernachtig Wijchen.

Pim Verbeeten zit sinds 2010 in de gemeenteraad voor Kernachtig Wijchen. Net zo lang maakt Roel Boumans deel uit van de raad namens de VVD. Van 2010 tot 2014 was hij fractievoorzitter.

Nestor van de Wijchense gemeenteraad

Arnold van Kuppeveld (80) is de nestor van de Wijchense gemeenteraad. Hij zat van 2003 tot en met 2006 in de raad in de fractie Thé Straten voor Gemeentebelangen van de legendarische Thé Straten (‘Thé de Kiep’). In 2006 deed hij mee aan de verkiezingen als lijsttrekker van de nieuwe partij Gemeentebelangen, maar redde hij het niet. In 2010 keerde hij terug in de fractie van Lokale Dorps Partijen. In 2016 wijzigde die partij haar naam in Wijchen Lokaal. Voor die fractie zat Van Kuppeveld tot de verkiezingen van deze maand in de Wijchense gemeenteraad.

Volledig scherm Bert Jeurissen en burgemeester Daphne Bergman © Gemeente Beuningen

Beunings lintje

In Beuningen is Bert Jeurissen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Jeurissen was 12 jaar raadslid van de gemeente Beuningen. Hij heeft zijn functie als raadslid van de gemeente Beuningen op 29 maart 2022 neergelegd. Jeurissen ontving de onderscheiding uit handen van burgemeester Daphne Bergman tijdens de gemeenteraadsvergadering van dinsdagavond, de dag dat hij 60 jaar werd.

Jeurissen was raadslid sinds 11 maart 2010 en van 2026 tot 2018 fractievoorzitter van Beuningen Nu & Morgen. Voor die partij is hij al 20 jaar actief. Hij is in al die jaren financieel deskundige geweest.

Zijn opkomst in de Begrotingsraad van november 2021 was kenmerkend. Bij de behandeling van de begroting 2022, betrad Bert het spreekgestoelte met een koffertje met daarop de tekst derde dinsdag van november.

Mensen die twaalf jaar of langer in de gemeenteraad hebben gezeten krijgen altijd een lintje.