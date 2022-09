Een pin-upgirl op een bom als metafoor: Bergharense LaBomba brengt power, dynamiek en dynamiet

School's Out staat er in uitgestanste letters in het metalen tuinhek van de woning aan de Dorpsstraat in Bergharen. De kenner weet meteen: hier woont een rocker. ,,Het heeft een dubbele betekenis”, vertelt bewoner Peter Nelissen. ,,Dit huis is een voormalig schooltje. En het is natuurlijk een verwijzing naar de hit van Alice Cooper.”



LaBomba is een band van iets oudere mannen die stevige, pakkende rock maakt. ,,Ik ben 63, bassist Dave Bordeaux ook. Gitarist Maroen Franse is 40, hij is onze jonge god!”, zegt Nelissen. ,,Ik plaats onze muziek zelf ergens tussen de vroege Aerosmith en de Red Hot Chili Peppers. We hebben ook wel funkinvloeden.” De zangpartijen worden over de drie leden verdeeld.