Einde van een begrip: Autobedrijf Coppes stopt er na 60 jaar mee

We gaan eerst in de tijd terug. ,,Het was de droom van onze vader”, vertelt Gertie. Max sr. had geleerd voor automonteur en werkte bij een Ford-garage in Nijmegen. Maar hij wilde een eigen bedrijf. Aanvankelijk nam hij in 1959 het taxibedrijf en fietsenhandel over van zijn broer Wim. Toen er een kans kwam om aan de Dorpsstraat een café met het woonhuis van de zusters Verheijen over te nemen, deed het echtpaar Coppes dat.