Ernstig kermisongeluk Wijchen krijgt mogelijk staartje: OM start onderzoek

Slachtof­fer (38) kermisonge­luk Wijchen buiten levensge­vaar, zoon loopt polsbreuk op

13:01 WIJCHEN - De 38-jarige Wijchenaar die gisteravond op de kermis in Wijchen zwaargewond raakte tijdens een rit in de attractie Deca Dance is buiten levensgevaar. Zijn minderjarige zoon die bij hem in het karretje zat, heeft bij het ongeval een polsbreuk opgelopen. Dat meldt de gemeente Wijchen.