Ex-hoofdagent bekent misbruik 14-jarig meisje, advocaat: ‘Celstraf leidt alleen maar meer tot meer ellende’

‘Com-Passion past precies bij de situatie in Oekraïne’

BEUNINGEN - Oekraïense vluchtelingen mogen de Com-Passion-concerten in Maas en Waal gratis bezoeken. De liedteksten worden voor hen vertaald door Iryna Tonissen-Atabullaieva uit Beuningen. ,,Dit past precies bij de situatie in Oekraïne. We moeten niet wanhopen, maar doorzetten.”

2 april