Ex-hoofdagent bekent seksueel misbruik meisje, slachtoffer: ‘Ik was nog maar een kind van 14'

Onenigheid met de gemeente over horeca? Met Pasen even niet: ‘Ook wij keken hier erg naar uit’

WIJCHEN - Niet alleen mascotte De Blije Dries was er met Pasen. Natuurlijk ontbrak ook de paashaas niet om met kinderen op de foto te gaan of ze aan te moedigen tijdens het doen van spelletjes. Van onenigheid tussen bestuur van de populaire speeltuin en de gemeente Wijchen was dit paasweekend bij De Blije Dries in Wijchen zo op het oog niks te merken.

18 april