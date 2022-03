Expositie Harrie Gerritz in Kasteel Wijchen geopend

Gerritz (82) is een internationaal vermaard beeldend kunstenaar. Hij is geboren in Woezik, toen nog een dorp buiten Wijchen, nu deel uitmakend van het dorp.

Kort na de Tweede Wereldoorlog zag hij als kind al Kasteel Wijchen. Het inspireerde hem mede tot het verwerken van kastelen, kerken en torens in zijn werk, vertelde hij dit weekend in De Gelderlander.

Abstractere beeldtaal

Het zijn verticale compositie-elementen in het doorgaans platte landschap van Maas en Waal, dat hij zijn hele leven, in een steeds abstractere beeldtaal, vastlegde. En nog steeds vastlegt. Want Gerritz is nog steeds dagelijks in zijn atelier in De Berendonck te vinden.