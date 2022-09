‘Frisgekleurd’ 1-kilozakje moet Wijchenaar verleiden minder afval weg te gooien

WIJCHEN - Eén kilo restafval per persoon per week. Met dat doel wil de gemeente Wijchen de hoeveelheid restafval met de helft omlaag brengen. Het middel: een nieuw 1-kilozakje.

Dat ‘speciaal ontworpen, frisgekleurde 1-kilozakje voor je restafval’ is vanaf 5 september te koop. De gemeente Wijchen begint dan de campagne Weet wat je achterlaat die inwoners bewuster moet maken van de hoeveelheid afval die ze weggooien.

Wijchen heeft al jaren een hoog aantal kilo’s restafval per inwoner en staat in de middenmoot van vergelijkbare gemeenten. Vorig jaar werd per inwoner 111 kilo ingezameld. In Beuningen is dat 48 kilo, in Druten 49. Al jaren ook probeert de gemeente dat getal naar beneden te krijgen. Dat lukt wel - in 2013 was het 162 kilo, in 2018 nog maar 127 -, maar Wijchen wil meer.

Een uitdaging

Het nieuwste wapen is het kilozakje van gerecycled plastic waarin 10 liter afval past. Daarmee is heel simpel te zien hoeveel afval je weggooit, zegt de gemeente. ‘Het is een uitdaging om wekelijks uit te komen met die ene zak. Met goed scheiden moet dat lukken.’ Wethouder Twan van Bronkhorst zegt zelf ook mee te doen en noemt de campagne ‘lekker direct, confronterend én uitdagend’.

Wie meedoet, moet de gratis app van Weet wat je achterlaat downloaden. Alleen daarin zijn de zakjes te bestellen. Dat kan alleen bij de Hema in het dorp. Je houdt daarin bij of het lukt uit te komen met een kilo per week. Die gegevens worden gebruikt om te meten of de campagne helpt.

Volledig scherm Deelnemers krijgen naast de rol zakjes ook een duurzame waterfles van BE O bottle cadeau. © Henk Hulshof fotografie

Gratis eerste rolletje

Wie deelneemt, krijgt cadeautjes: de duurzame plantaardige waterfles BE O bottle en een gratis eerste rolletje kilozakjes. Daarna kosten die zakjes 0,75 euro per rolletje van 12.

,,Een klein bedrag betalen, stimuleert volgens het bureau achter de campagne, Ubachs/full contact, dat mensen het zakje ook hiervoor gebruiken”, aldus een gemeentewoordvoerder. ,,Is het gratis dan gaan mensen het voor andere dingen gebruiken, blijkt uit onderzoek.”

Die leuke Weet wat je achterlaat-afvalzak

Dat het geld kost, betekent volgens haar niet per definitie dat het méér geld kost. Om hun afval in te verzamelen, kopen inwoners nu ook al afvalzakken die dan in de kliko of afvalcontainer gaan. ,,Mensen kunnen nu dus die leuke Weet wat je achterlaat-afvalzak kopen in plaats van andere afvalzakken.”

Daar komt bij dat de hoeveelheid afval als het goed is vermindert. Omdat inwoners van Wijchen nu per lediging van hun kliko of een inworp in de ondergrondse container betalen, dalen de kosten daarvan mogelijk.

Volgens onderzoek van Ubachs/Full contact vinden inwoners van Wijchen dat goed afval scheiden zin heeft, maar vinden ze het niet zo makkelijk te zien of ze zelf echt goed bezig zijn. Daar moet dit zakje verandering in brengen.