Gary Moore speelt, via zijn zoon, in Bergharen

Juf Aimee (45) finisht na 5 uur en 47 minuten als een-na-laat­ste bij Marathon van Rotterdam: ‘Nee hè, niet weer!’

Ze had zich dit keer zó goed voorbereid. Basisschooljuf Aimee Bungalembun uit Nijmegen was klaar voor de marathon van Rotterdam, maar het liep anders. Strompelend kwam ze na 5 uur en 47 minuten als een-na-laatste over de finish. Toch is ze blij en trots.