Geen ‘buurtbatterijen’ in Wijchen: 'Techniek is nog experimenteel’

Leven in de brouwerij dankzij De Baten­burcht: ‘Kijk, een spiegel­wand. Daar kunnen de dansmarie­kes oefenen’

BATENBURG - Tsjalling Hofstra (41) en zijn vrouw wisten het een half jaar geleden even niet meer. Moesten ze Rijswijk nou wel of niet verruilen voor Batenburg (650 inwoners)? Die monumentale boerderij was ideaal om met hun twee jonge kinderen te gaan wonen. Maar ja, die karige voorzieningen in het dorp, pardon, stadje? Vooral: die oude school, onmiskenbaar rijp voor de sloop?

6 februari