Gelderlander Nieuwscafé in Wijchen gaat weer van start

WIJCHEN - Het Gelderlander Nieuwscafé in Wijchen keert deze maand terug. Op 28 september is onder anderen beeldend kunstenaar Harrie Gerritz te gast bij Café Anneke.

Het Gelderlander Nieuwscafé, een live talkshow, stopte bij de eerste lockdown in maart 2020. Deze maand maakt het Nieuwscafé een doorstart.

Presentator Menno Pols ontvangt de 82-jarige beeldend kunstenaar Harrie Gerritz. Hij vertelt over zijn huidige tentoonstelling in Kasteel Wijchen en zijn komende expositie in de Bensdorpfabriek in Bussum.

Volledig scherm Suzanne Loermans, voorzitter Wijchense volleybalvereniging Trivos. © Eigen foto

Suzanne Loermans, voorzitter van volleybalvereniging Trivos vertelt over het WK volleybal. Sporthal Arcus in Wijchen is trainingslocatie van vier toplanden: Verenigde Staten, Brazilië, Italië en Dominicaanse Republiek.

Livemuziek van Jules Daemen & Friends

Rudy de Kruijf gaat in op de nieuwe koers van parochie De Twaalf Apostelen. De Kruijf was tot 2012 pastoor in Wijchen, nu is hij nog als adviseur aan de parochie verbonden. Er is opnieuw een informele fotoquiz en de livemuziek komt van Jules Daemen & Friends.

Gelderlander Nieuwscafé, woensdag 28 september van 17.00 tot 18.00 uur, Café Anneke, Kasteellaan 2, Wijchen.

Volledig scherm Rudy de Kruijf, voormalig pastoor van Wijchen, nu adviseur parochie De Twaalf Apostelen. © Eigen foto