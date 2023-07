Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Wijchen vandaag

Column Onder uit de Zak ‘Zelfs ’s nachts in bed laat ik het drinken niet’

Natuurlijk, het jaar is nog maar goed halverwege, maar toch denk ik dat het zo is. Dat het hét cadeau van het jaar is, dat ik kreeg. Terwijl ik best veul, hele leuke, hele mooie en geweldige cadeaus kreeg, onder meer op het feestje ter ere van het gaan trekken van Drees, goed twee weken geleden.