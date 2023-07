Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Wijchen vandaag

Met video Oscar spaart bijzondere auto’s: ‘In deze Rolls heeft mogelijk Adolf Hitler gezeten’

Nijmegenaar Oscar Heijnen spaart bijzondere auto’s met een verhaal. Zijn pronkstuk is een Rolls Royce uit 1938. De indrukwekkende bolide was ooit eigendom van Henri Detering, de man die Royal Dutch Shell groot maakte maar ook sympathiseerde met de nazi’s. En er is meer moois onderweg.