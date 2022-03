Harrie Gerritz is terug in zijn Wijchense ‘droomkasteel’

Het jaar 2021 was een druk jaar voor Harrie Gerritz. ,,Ik heb van alles gedaan’’, vertelt hij in zijn atelierwoning in De Berendonck. ,,Ik heb een kinderspel ontworpen voor een symposium over wetenschap en kunst. Het is een verhuisspel, gebaseerd op dammen. Er zijn geen regels en je kunt ook niet winnen of verliezen. Kinderen moeten het gewoon gaan spelen!’’